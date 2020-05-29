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29.05.2020 22:55
Рубрика: Происшествия

В больнице "Матросской тишины" подготовили 100 коек для больных COVID-19

Текст: Владислав Куликов
В программе "Вести" канала "Россия" показали, как действует режим особых условий в знаменитых следственных изоляторах СИЗО "Матросская тишина" и "Бутырка". Сотрудники изолятора носят защитные костюмы. Контакты с внешним миром сведены к минимуму. Посылки не принимаются, в суды и на следственные действия за пределы изоляторов арестованные практически не выезжают. В судебных процессах заключенные участвуют в режиме онлайн.

Как ранее писала "РГ", в столичных следственных изоляторах режим особых условий был продлен до 17 июня. Сотрудники несут службу на казарменном режиме, смена составляет две недели. Перед заступлением на дежурство надзиратели проходят тест на коронавирус.

Следственные действия и встречи с адвокатами заключенных проходят через защитные стекла или с соблюдением противоэпидемиологических мер, то есть на участниках должны быть средства индивидуальной защиты.

Фото: iStock
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"С целью недопущения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников УИС новой коронавирусной инфекцией во всех подразделениях УФСИН России по г. Москве реализуется в полном объеме комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Кроме того, принимаются дополнительные меры по профилактике заболеваемости", - сообщили в столичном управлении тюремного ведомства.

Как рассказали журналисты в эфире канала "России", каждый день в СИЗО "Бутырки" проводится полная санитарная обработка, занимающая около 6 часов. Больных коронавиросом заключенных направляют в больницу "Матросской тишины", там развернуты 100 коек, есть возможность развернуть еще. Подавляющее большинство мест пустует. Как рассказали в программе "Вести", за все время было выявлено 11 случаев заражения среди арестантов, 4 человека уже выздоровели.

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