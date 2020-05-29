В ГД объяснили угрозу антироссийских санкций за "хакерскую атаку" на бундестаг

В международном комитете ГД поделились мнением, откуда возникла идея ввести новые антироссийские санкции, которыми грозит ФРГ от лица Евросоюза.

Санкции, о которых идет речь, предлагается ввести по делу о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, в которой ФРГ подозревает россиянина Дмитрия Бадина. Правда, как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке. Тем не менее Германия, согласно заявлению МИД страны, планирует активировать режим "киберсанкций" против России, которые подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз.

Эти угрозы "выглядят исключительно политизировано", оценил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, которого цитирует его пресс-служба.

Он не исключил, что новый виток антироссийской истерии может быть спровоцирован из-за океана. Вашингтон уже не впервые пытается помешать развитию экономического сотрудничества между Москвой и Берлином.

- Попытки подстрекательства Германии со стороны США для снижения уровня российско-германских отношений наблюдаются постоянно, - напомнил Железняк. Он привел в пример давление США на Германию в связи с реализацией "Северного потока-2".

Парламентарий призвал тщательно разобраться в данном инциденте, чтобы добиться правды и соблюдения норм международного законодательства.