Новости

Мурманский кукольный театр откроет новый сезон спектаклем про войну 17:07
Захарова: Демарши США подрывают стратегическую стабильность 17:03
СК назвал сумму взятки, с которой задержали мэра Славгорода 17:01
Сульянов: Без помощи Григория Рапоты турнир MMA в Минске мог не состояться 17:00
Новейший БДК "Петр Моргунов" на испытаниях отстрелялся в море 16:56
В ГД объяснили угрозу антироссийских санкций за "хакерскую атаку" на бундестаг 16:53
Квентин Тарантино назвал "лучший фильм десятилетия" 16:43
В Омске многодетную мать взяли под стражу за избиение дочери 16:41
Главы правительств стран СНГ приняли пакет документов о сотрудничестве 16:39
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три 16:38
Отбывающего 23-летний тюремный срок Вайнштейна обвинили в педофилии 16:32
Шумахер, купивший Lada 4x4, сразу же отправил ее на доработку 16:26
В Сочи осудили водителя автобуса за ДТП с девятью пострадавшими 16:26
У жителей костромской деревни украли дорогу 16:24
Пять стационаров в Москве вернутся к плановому приему больных 16:21
Раскрыт секрет неопознанного 2700-летнего материала из Израиля 16:20
В Крыму после четырех лет проволочек перезахоронили воинов русской армии 16:19
В Берлине 2 июня откроются пивные и фитнес-центры 16:18
В Северной Осетии режим нерабочих дней продлен до 14 июня 16:13
Захарова призвала готовиться к новой потенциальной пандемии 16:10
Президент Сербии посетит Парад Победы в Москве 16:08
В Москве на улице открыли стрельбу 16:08
Nissan показал тизер 12 новых моделей 16:01
В Феодосии при пожаре в частном доме погиб пятилетний ребенок 15:54
Путин допустил включение ювелирной отрасли в перечень пострадавших 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 16:53
Рубрика: Власть

В ГД объяснили угрозу антироссийских санкций за "хакерскую атаку" на бундестаг

Текст: Татьяна Замахина

В международном комитете ГД поделились мнением, откуда возникла идея ввести новые антироссийские санкции, которыми грозит ФРГ от лица Евросоюза.

Фото: iStock
Кремль призвал отменять санкции сообща

Санкции, о которых идет речь, предлагается ввести по делу о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, в которой ФРГ подозревает россиянина Дмитрия Бадина. Правда, как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке. Тем не менее Германия, согласно заявлению МИД страны, планирует активировать режим "киберсанкций" против России, которые подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз.

Эти угрозы "выглядят исключительно политизировано", оценил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, которого цитирует его пресс-служба.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций

Он не исключил, что новый виток антироссийской истерии может быть спровоцирован из-за океана. Вашингтон уже не впервые пытается помешать развитию экономического сотрудничества между Москвой и Берлином.

- Попытки подстрекательства Германии со стороны США для снижения уровня российско-германских отношений наблюдаются постоянно, - напомнил Железняк. Он привел в пример давление США на Германию в связи с реализацией "Северного потока-2".

Парламентарий призвал тщательно разобраться в данном инциденте, чтобы добиться правды и соблюдения норм международного законодательства.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дату голосования по Конституции назначат с учетом мнения Минздрава
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
За сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 субъектах
Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование