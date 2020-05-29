В японском городе Китакюсю началась вторая волна коронавируса

Вторая вспышка коронавирусной инфекции началась в японском городе Китакюсю, сообщает "Газета.ru". В связи с этим с 31 мая по 18 июня будут повторно закрыты 119 городских объектов, в том числе музеи и кинотеатры.

Мэр Китакюсю Кэндзи Китахаси распорядился отследить пути распространения вируса и провести ПЦР-тестирование всех людей, которые контактировали с инфицированными. Власти призвали владельцев заведений воздержаться от проведения массовых мероприятий. Ограничения также коснутся младшей и средней школ: занятия будут проводиться только в первой половине дня.

За последние шесть дней в Китакюсю выявлены 43 новых случая заболевания COVID-19. Всего в Японии зарегистрирован 17471 случай заражения, умерли 896 человек, выздоровел 14 801 человек.