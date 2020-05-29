В Сирии готовятся запустить первый поезд между Дамаском и Алеппо

Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца. Сирийские железнодорожники восстановили уже 90% путей, разрушенных боевиками.

"Максимум через пару месяцев мы запустим между двумя столицами первый поезд. За четыре часа он поможет добраться из Алеппо в Дамаск и обратно", - приводит пояснения директора сирийских железных дорог РИА Новости.

Сейчас работает только небольшой участок длиной 20 километров до станции Джебрин. По нему рабочие и студенты ездят в Алеппо. В день ходят два поезда, которые после каждой поездки обязательно дезинфицируются. Одновременно с ремонтом железнодорожного полотна специалисты восстанавливают и подвижной состав.