В Twitter появились отложенные публикации

Социальная сеть Twitter теперь позволяет делать отложенные публикации прямо из веб-версии. Если вы хотите запланировать твит, то необходимо нажать на маленький значок календаря внизу. В параметрах можно указать дату и время, когда необходимо отправить публикацию.

Напомним, что в ноябре прошлого года Twitter сообщал о том, что планирует внедрить эту функцию. До сих пор отправка твитов по расписанию была не доступна, и пользователям приходилось обращаться к сторонним сервисам или приложениям.

Кроме того, пользователи теперь смогут сохранять черновики публикаций. В социальной сети сообщают, что черновики будут сохраняться только в веб-версии и не будут синхронизированы с мобильными приложениями для iOS и Android.