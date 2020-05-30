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30.05.2020 13:18
Рубрика: Авто
Проект: Медиацентр

1 июня - видеоинтервью о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

1 июня на сайте "Российской газеты" видеоинтервью на тему: "Как будут работать поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО".
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Что включает в себя понятие "индивидуальный тариф" для конкретного страхователя и от каких факторов зависит его величина. Не повлекут ли дополнительные права, которые дают эти поправки страховщику, злоупотреблений с его стороны. В законе сказано, что Центробанк может устанавливать коэффициенты при определении тарифа, а также в законе указана возможность учитывать "иные обстоятельства", существенно влияющие на вероятность причинения вреда - какие именно это обстоятельства и кто, и как их будет учитывать. На какой срок действует отсрочка технического осмотра, внесенная в закон в связи с пандемией COVID-19.

На вопросы обозревателя "РГ" ответит исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Вопросы и комментарии по теме видеоинтервью можете оставлять в наших соцсетях.

Авто Страхование Медиацентр "РГ": Анонсы

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