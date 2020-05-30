2 июня в 14-00 - "Большая книга" объявит список финалистов "Не в ГУМе, а в Зуме"

2 июня в 14-00 в онлайн-режиме будет объявлен "Список финалистов" Национальной литературной премии "Большая книга". "Российская газета", являясь генеральным информационным партнером премии, предоставляет свою онлайн-площадку для проведения мероприятия. Трансляция будет доступна на портале ГодЛитературы.РФ.

Совет экспертов премии под председательством Михаила Бутова выберет до пятнадцати финалистов из произведений "Длинного списка" и представит Литературной академии.

По окончании состоится пресс-конференция с финалистами премии.

В июне на крупнейшем в Рунете рекомендательном сервисе о книгах LiveLib начнется народное голосование. В течение нескольких месяцев каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение.

Видеоотчет по итогам мероприятия будет доступен на сайте Медиацентра 2 июня после 17-00.

О премии "Большая книга"

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Учредители "Центра": "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", группа компаний "Видео Интернешнл", Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний "ЛитРес" (сервисы ЛитРес, MyBook, ЛитРес: Самиздат, LiveLib), сеть

книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь". Соучредители премии: Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, ТАСС, ОАО "Газпром-Медиа Холдинг", издательский дом "Комсомольская правда".