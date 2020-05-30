Постановление губернатора Белгородской области от 29 мая 2020 года № 66 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- в седьмом абзаце подпункта 2.1 пункта 2 постановления слова "по 31 мая 2020 года включительно" исключить;

- второй абзац подпункта 2.4 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"- посетивших территории государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (перечень прилагается), за исключением лиц, прошедших непосредственно перед прибытием в Белгородскую область изоляцию в условиях обсерватора на территории иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями главных государственных врачей соответствующих субъектов Российской Федерации, при наличии подтверждающих документов, лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, при наличии подтверждающих документов медицинских организаций, а также лиц, не имеющих признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до прибытия в Белгородскую область, соблюдать требования об изоляции на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места;";

- третий абзац пункта 3 постановления после слов "лицам, прибывающим с территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" дополнить словами ", за исключением лиц, в отношении которых в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 настоящего постановления не установлено обязанности об изоляции на дому";

- второй абзац подпункта 5.1 пункта 5 постановления изложить в следующей редакции:

"- на срок 14 дней, прибывших из государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), с территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также проживающих с лицами, находящимися в режиме самоизоляции, и (или) в отношении которых приняты решения санитарных врачей об изоляции, за исключением лиц, прошедших непосредственно перед прибытием в Белгородскую область изоляцию в условиях обсерватора на территории иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями главных государственных врачей соответствующих субъектов Российской Федерации, при наличии подтверждающих документов, лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, при наличии подтверждающих документов медицинских организаций, а также лиц, не имеющих признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до прибытия в Белгородскую область;";

- дополнить пункт 5 постановления подпунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2. При допуске на рабочее место и (или) на территорию лиц, указанных во втором абзаце подпункта 5.1 пункта 5 настоящего постановления, осуществлять контроль в отношении каждого лица за наличием подтверждающих возможность допуска документов.";

- подпункты 5.2 - 5.6 пункта 5 постановления считать подпунктами 5.3 -5.7 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко









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