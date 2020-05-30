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30.05.2020 14:52
Рубрика: Общество

Генпрокуратура выявила массовые нарушения прав инвалидов

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура выявила массовые нарушения прав инвалидов по всей стране. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в 2020 году прокурорами были повсеместно вскрыты нарушения прав инвалидов, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в РФ".

По результатам проверки было внесено представление председателю Фонда социального страхования об устранении допущенных ФСС и его региональными отделениями нарушений законодательства о социальной защите инвалидов.

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В Генпрокуратуре уточнили, что ущемлялись жилищные, пенсионные, трудовые права, на охрану здоровья, образование и социальное обслуживание, доступ к информации и другие.

Так, в частности, было установлено, что в Московской области к концу 2019 года не исполненными оставались почти 103 тысячи заявок на предоставление технических средств реабилитации и выплату компенсаций инвалидам, в том числе с 2015 года. При этом прокуратурой области был выявлен картельный сговор на 276 миллионов рублей, среди участников конкурсов на поставку специальных средств для инвалидов.

По инициативе Балашихинского городского прокурора органами следствия возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции.

В Тверской области 20 инвалидов были обеспечены техническими средствами реабилитации лишь после рассмотрения региональным отделением Фонда социального страхования представления областной прокуратуры.

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Прокурорское реагирование потребовалось и в Приморском крае, где региональным отделением ФСС России более 500 инвалидам не выплачивалась компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации на общую сумму 3,5 млн рублей.

Прокуратурой Калуги в судебном порядке восстановлены права гражданина с ограниченными возможностями здоровья, которому территориальным подразделением ФСС России неправомерно отказывалось в возмещении расходов на приобретение голосового протеза.

Также, как сообщили в надзорном ведомстве, в большинстве регионов только после прокурорского реагирования работодатели приняли локальные акты о создании специальных рабочих мест для инвалидов и выделили квоты для их приема на работу.

Кроме того, после вмешательства прокуратуры были восстановлены права инвалидов на получение технических средств реабилитации и на предоставление отпусков. Пресечены нарушения их прав при привлечении к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночью.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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В отдельных случаях прокурорами опротестованы неправомерные отказы уполномоченных органов в признании граждан инвалидами. По требованиям прокуроров устранены нарушения при разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов, а также нарушения при их пенсионном обеспечении, регистрации и учете в качестве безработных.

В надзорном ведомстве особо подчеркнули, что органы прокуратуры продолжат системную работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства о социальной защите и обеспечении прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

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