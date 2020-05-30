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30.05.2020 13:35
Рубрика: В мире

Губернатор штата Нью-Йорк объявил о снятии ограничений 8 июня

Текст: Александр Саможнев

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о снятии ограничений 8 июня при условии сохранения благоприятной эпидемиологической ситуации. С момента регистрации первых случаев коронавируса в районе Нью Рошель прошло девяносто дней, сообщает телеканал CBS News.

По словам Куомо, это будет большой вехой для города, который стал эпицентром вспышки пандемии.

Фото: iStock / Chinnapong
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"Открытие не означает, что все будет по-прежнему. Жизнь - это не возвращение, а движение вперед. Ситуация на местах будет более безопасной. Люди должны пользоваться защитными масками и соблюдать социальную дистанцию", - отметил губернатор.

Куомо также пояснил, что Нью-Йорк находится на пути к выполнению всех контрольных показателей, включая больницы с заполнением ниже 70 процентов, а также наличием необходимого оборудования для борьбы с пандемией и достаточным количеством тестов. При снятии карантина 400 тысяч человек в строительстве, на производстве и в розничной торговле вернутся к работе.

Губернатор штата также указал, что готовится расширить обслуживание системы общественного транспорта.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
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Ранее в мае администрация пошла на беспрецедентный шаг по сокращению работы круглосуточной службы метро для дезинфекции поездов. В этой связи Куомо не исключил, что в краткосрочной перспективе люди пересядут на автомобили, поскольку именно так они будут чувствовать себя комфортно и безопасно.

На втором этапе предполагается открыть все офисы с 50% емкостью. Заработает половина торговых точек, в которых персонал обязан носить защитные маски. Будут предоставляться риэлторские услуги. Парикмахерские и салоны красоты также откроются с ограничениями. К специалистам можно попасть по предварительной записи. Сотрудники должны проходить тестирование каждые две недели. Крупные торговые центры пока останутся закрытыми, подвел итоги губернатор штата Нью-Йорк.

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