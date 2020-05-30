Губернатор штата Нью-Йорк объявил о снятии ограничений 8 июня

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о снятии ограничений 8 июня при условии сохранения благоприятной эпидемиологической ситуации. С момента регистрации первых случаев коронавируса в районе Нью Рошель прошло девяносто дней, сообщает телеканал CBS News.

По словам Куомо, это будет большой вехой для города, который стал эпицентром вспышки пандемии.

"Открытие не означает, что все будет по-прежнему. Жизнь - это не возвращение, а движение вперед. Ситуация на местах будет более безопасной. Люди должны пользоваться защитными масками и соблюдать социальную дистанцию", - отметил губернатор.

Куомо также пояснил, что Нью-Йорк находится на пути к выполнению всех контрольных показателей, включая больницы с заполнением ниже 70 процентов, а также наличием необходимого оборудования для борьбы с пандемией и достаточным количеством тестов. При снятии карантина 400 тысяч человек в строительстве, на производстве и в розничной торговле вернутся к работе.

Губернатор штата также указал, что готовится расширить обслуживание системы общественного транспорта.

Ранее в мае администрация пошла на беспрецедентный шаг по сокращению работы круглосуточной службы метро для дезинфекции поездов. В этой связи Куомо не исключил, что в краткосрочной перспективе люди пересядут на автомобили, поскольку именно так они будут чувствовать себя комфортно и безопасно.

На втором этапе предполагается открыть все офисы с 50% емкостью. Заработает половина торговых точек, в которых персонал обязан носить защитные маски. Будут предоставляться риэлторские услуги. Парикмахерские и салоны красоты также откроются с ограничениями. К специалистам можно попасть по предварительной записи. Сотрудники должны проходить тестирование каждые две недели. Крупные торговые центры пока останутся закрытыми, подвел итоги губернатор штата Нью-Йорк.