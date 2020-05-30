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30 мая 2020 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 29 мая 2020 года № 283 "О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005) следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова "01 июня" заменить словами "14 июня";

2) абзац третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"деятельности салонов красоты, косметических, СПА-салонов, за исключением услуг, предусмотренных группировкой 96.02 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 96.02) при соблюдении следующих условий: оказание услуг по предварительной записи онлайн или по телефону; обеспечение одновременного размещения в одном помещении (зале) не более одного мастера и одного клиента; осуществление контроля температуры тела клиента при входе в организацию; обеспечение перерыва между приемами каждого клиента для проведения обработки помещения, рабочего места, инструментов с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью; обязательное использование средств индивидуальной защиты мастером и клиентом; использование преимущественно одноразовых салфеток, пеньюаров, полотенец;".

Глава Республики Хакасия -Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



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