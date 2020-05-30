Постановление губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 85 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Новости

Учения Sea Breeze-2020 пройдут на Украине в морском формате 20:25
Под Костромой возбудили дело после гибели детей при пожаре 19:49
В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика 19:28
Народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавируса 19:24
Пригожин объяснил, почему отправлял нецензурные угрозы Шнурову 19:18
Трамп похвалил охрану за защиту Белого дома от манифестантов 18:52
В Крыму назвали людоедством позицию Чубарова насчет водной блокады 18:26
"Локомотив" не будет приобретать Кокорина 18:20
Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов 17:53
В Крыму уточнили условия въезда для жителей других регионов 17:40
В Ингушетии завершился бой между спецназом и боевиками 17:33
Лепс предложил артистам перестать жаловаться и начать работать 17:24
В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня 17:07
Никас Сафронов прокомментировал спор Пригожина и Шнурова 17:07
Власти Австрии одобрили проведение гонок "Формулы-1" 5 и 12 июля 17:03
На Кубани обнародовали документы о преступлениях фашистов в храмах 16:58
Райан Гослинг сыграет оборотня в новом ремейке "Человека-волк" 16:48
Умер "русский голос Дарта Вейдера" Юльен Балмусов 16:39
Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение по ВОЗ 16:38
Умер гитарист KISS и W.A.S.P. Боб Кулик 16:26
Почему нельзя оставлять машину с вывернутыми колесами до упора 16:25
В новом КоАП будут введены значительные штрафы за граффити 16:12
В Британии разрешили шашлык со своей посудой и приправами 16:09
В "Спартаке" прокомментировали возможное возвращение Глушакова 15:53
Двое детей погибли при пожаре в доме под Костромой 15:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 мая 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 85 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 1 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

2) в части 4:

а) в абзаце первом слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 5 человек, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м с нанесением соответствующей разметки);";

3) в абзаце первом части 41 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

4) в части 42 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

5) в части 43 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

6) в абзаце первом части 5 слова "1 июня 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

7) в абзаце первом части 6 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

8) в части 7 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

9) пункте 1 части 15 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

10) дополнить частью 182 следующего содержания:

"182. Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края организовать работу в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) по сбору анкет от пассажиров, прибывающих в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года, за исключением отдельных положений, предусмотренных пунктом 10 части 1 настоящего постановления.

3. Положения пункта 10 части 1 настоящего постановления вступают в силу с 25.05.2020.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией