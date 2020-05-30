Постановление губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 85 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 1 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

2) в части 4:

а) в абзаце первом слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан в количестве не более 5 человек, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м с нанесением соответствующей разметки);";

3) в абзаце первом части 41 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

4) в части 42 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

5) в части 43 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

6) в абзаце первом части 5 слова "1 июня 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

7) в абзаце первом части 6 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

8) в части 7 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

9) пункте 1 части 15 слова "31 мая 2020 года" заменить словами "11 июня 2020 года";

10) дополнить частью 182 следующего содержания:

"182. Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчатского края организовать работу в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) по сбору анкет от пассажиров, прибывающих в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года, за исключением отдельных положений, предусмотренных пунктом 10 части 1 настоящего постановления.

3. Положения пункта 10 части 1 настоящего постановления вступают в силу с 25.05.2020.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







