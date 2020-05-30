Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2020 года № 60-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Приостановить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, бронирование мест, приём и размещение граждан (за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках) в пансионатах, домах отдыха, туристических базах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях, гостиницах, иных коллективных средствах размещения, расположенных в курортных районах.";

б) дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:

"2.10. Ограничения, установленные абзацами вторым и третьим пункта 2.1 и пунктом 2.5 настоящего Указа, не распространяются на случаи проведения тренировочных мероприятий с участием спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также исполнения обязательств в рамках заключенных государственных контрактов.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июня 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







