Китайская экономика поддержит мировую

В нынешнем году власти КНР решили не ставить конкретных плановых показателей роста национальной экономики. "Это объясняется, главным образом, тем, что из-за большой неопределенности в глобальной эпидемической и торгово-экономической ситуации появились некоторые непредсказуемые факторы на пути развития нашей страны", - пояснил премьер.

Глава китайского правительства выделил главные базовые направления постэпидемического восстановления экономики на ближайшую перспективу. Это "обеспечение занятости и базового уровня благосостояния населения, обеспечение деятельности рыночных субъектов, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, обеспечение стабильности цепочек производства и поставок".

Премьер особо отметил роль правительств на местах в осуществлении этих целей. По его словам, правительства всех уровней, все кадровые работники, не избегая трудностей, должны сосредоточить все силы и энергию на развитии и обеспечении народного благосостояния.

Глава правительства особенно указал, что нужно стараться сохранить имеющиеся рабочие места и активно создавать новые, содействовать трудоустройству безработных. Необходимо повсеместно отменить необоснованные ограничения в сфере занятости, разработать всевозможные меры по ее увеличению и найти всевозможные пути для создания рабочих мест. Будет оказана помощь в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями, семьям с "нулевой" занятостью и другим категориям населения, испытывающим трудности в поиске работы.

На премьерской пресс-конференции вновь подтверждена позиция Китая по продвижению создания мировой экономики открытого типа и содействию международному сотрудничеству, что подтверждает актуальность концепции о глобальном сообществе единой судьбы, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином.

Премьер Госсовета КНР также отметил, что Китай будет непоколебимо придерживаться курса на расширение открытости внешнему миру, сохранять стабильное функционирование цепочек производства и поставок, способствовать либерализации и упрощению процедур в области торговли и инвестиций.

Все эти меры сыграют важную роль в восстановлении глобальной экономики и укрепят уверенность иностранных инвестров в китайском рынке. Кроме того, будет продвигаться переговорный процесс по соглашению о создании зоны свободной торговли Китай-Япония-Республика Корея. Китай стремится к укреплению торгово-экономического сотрудничества со всеми странами и достижению взаимной выгоды и всеобщего выигрыша, подчеркнул Ли Кэцян.

По его словам, китайская нация никогда не страшилась трудностей, и в сегодняшние дни народ Китая способен одолеть любые вызовы. Китайский народ сплотился для борьбы с эпидемией и продвижения социально-экономического развития и постарается выполнить намеченные годовые показатели, а также совместно с народами других стран приложит усилия к содействию более открытой мировой экономике после победы над эпидемией коронавирусной инфекции, заключил глава китайского правительства.