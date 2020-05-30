Постановление губернатора Новосибирской области от 30 мая 2020 года № 92 "О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об ограничении доступа людей и транспортных средств" изменение, изложив в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, предотвращения угрозы общественно опасных последствий, в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, от 08.05.2020 № 54-00-05/001-3981-2020, от 26.05.2020 № 001/001-4612-2020), Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" постановляю:

Принять следующие дополнительные меры по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, с 20:00 часов 31.03.2020 до 24:00 часов 30.06.2020:

1. Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп "О перечне непродовольственных товаров первой необходимости" (далее - действующее законодательство), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Новосибирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), с обеспечением реализации и реализацией избирательных прав граждан, а также в случае следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек (либо совместно проживающих членов семьи) и расстояния между занимающимися не менее пяти метров, прогулках на улице не более двух человек вместе (либо совместно проживающих членов семьи) при условии социального дистанцирования, исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

2. Установить, что ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постановления, также не распространяются на руководителей и сотрудников государственных органов Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования; делегатов и участников съездов (конференций, общих собраний) политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений, иных избирательных объединений, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции (далее - оперативный штаб).

Лица, указанные в настоящем пункте, должны иметь служебное удостоверение либо справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении их к работе, и документ, удостоверяющий личность, либо копию решения оперативного штаба и документ, удостоверяющий личность, либо иные документы.

3. Государственным органам Новосибирской области, областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с действующим законодательством, и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, а также иным лицам, на которых не распространяются ограничения в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области, соблюдение гражданами (в том числе работниками) масочного режима, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (Стерликов Ю.Ю.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Новосибирской области (Шушаков В.С.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (Орлов В.В.) принимать необходимые меры для обеспечения реализации настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.".

А.А.Травников







