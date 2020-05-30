Указ губернатора Орловской области от 29 мая 2020 года № 242 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 31 мая 2020 года включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно";

3) подпункт "а" пункта 1 раздела I приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Данное ограничение не распространяется на мероприятия по демонстрации и просмотру кинофильмов и иной видеопродукции, проводимые в рамках деятельности автокинотеатров на открытых пространствах с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.";

4) в приложении 2:

а) в пункте 2:

после слов "в возрасте старше 65 лет" дополнить словами ", лицам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему порядку,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, также не распространяется на случаи проведения занятий спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе индивидуально, прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения социальной дистанции, и посещения общественных пространств (парков культуры и отдыха, скверов, садов, детских площадок) индивидуально или с совместно проживающими членами семьи на территории всех муниципальных образований Орловской области.";

б) пункт 2.1 признать утратившим силу;

в) в абзаце втором пункта 4.1 слова ", за исключением города Мценска, города Болхова и Болховского района" исключить.

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







