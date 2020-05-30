Указ губернатора Оренбургской области от 30 мая 2020 года № 246-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук) следующие изменения:

абзацы первый-третий пункта 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить с 28 марта по 14 июня 2020 года на территории Оренбургской области работу:

организаций общественного питания, за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживающих на вынос без посещения гражданами помещений указанных организаций, организаций общественного питания, обслуживающих работников предприятий, учреждений, организаций;

массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, в том числе детских машин, велосипедов, животных и прочего; иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина (за исключением организаций, оказывающих банковские услуги, ритуальные услуги, ветеринарные услуги, услуги химической чистки изделий, косметические и парикмахерские услуги (в том числе салоны красоты), стоматологические услуги, фотоуслуги," автосервисов, автомоек);";

абзац первый пункта 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Приостановить с 28 марта по 14 июня 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.";

пункт 7 изложить в новой редакции:

"7. Приостановить с 28 марта по 14 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.";

в пункте 8 указа:

подпункт 8.4 изложить в новой редакции:

"8.4. Всех лиц, проживающих (пребывающих) на территории Оренбургской области:

1) не покидать мест проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

вызова правоохранительными, следственными органами, органами прокуратуры, суда, иными уполномоченными должностными лицами органов государственной власти в связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (службы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, передвижения по территории муниципального образования Оренбургской области, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением трудовой функции;

следования по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

прогулок на улице не более двух человек совместно при соблюдении дистанции до других лиц не менее полутора метров (далее - социальная дистанция), исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее пяти метров;

выгула домашних животных;

выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности;

2) исключить проведение по месту жительства (пребывания) семейных мероприятий, ритуалов, поминальных обедов с одновременным присутствием более 10 человек.";

в подпункте 8.9:

абзац третий изложить в новой редакции:

"не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников:

из числа лиц, указанных в подпунктах 8.1-8.3, за исключением работников, прибывших на территорию Оренбургской области из других субъектов Российской Федерации на работу вахтовым методом либо в командировку;

находившихся в контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, за исключением работников предприятий, организаций, учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя, согласованному с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, является критически важным для обеспечения их функционирования, при условии обязательного исключения контакта с другими лицами на пути следования к рабочему месту и обратно и во время пребывания на рабочем месте;";

абзац восьмой изложить в новой редакции:

"обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовые функции, перед началом рабочей смены средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки) и осуществлять контроль за их использованием;";

абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:

"отменить командировки, за исключением командировок, носящих неотложный характер, по прибытии работников из командировки обеспечить проведение их тестирования на наличие коронавирусной инфекции, не допускать на рабочее место прибывших из командировки работников до получения отрицательного результата тестирования, а также прибывших из командировки работников с признаками респираторного заболевания. Обеспечить проведение повторного тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции на десятый день (за счет средств работодателей или средств работников). При отсутствии возможности проведения тестирования прибывших из командировки работников обеспечить их самоизоляцию в течение 14 дней. При этом указанным работникам рекомендуется временное проживание отдельно от семьи в течение 14 дней.";

абзац четвертый подпункта 8.10 изложить в новой редакции:

"по прибытии указанных работников обеспечить проведение их тестирования на наличие коронавирусной инфекции и изоляцию до получения отрицательных результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Обеспечить проведение повторного тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции на десятый день (за счет средств работодателей или средств работников). При отсутствии возможности проведения тестирования на наличие коронавирусной инфекции исключить контакты прибывших работников с местным населением;";

подпункт 8.21 дополнить новыми абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующего содержания:

"составлять графики санитарной обработки объектов общественного пользования (детские площадки, остановочные пункты и другое) на территориях муниципальных образований;

совместно со специализированными службами по вопросам похоронного дела организовывать прощание с умершими в местах, специально предназначенных для этого (ритуальные залы и другое), при наличии таковых с соблюдением социального дистанцирования не менее полутора метров между лицами, установлением специального режима допуска и нахождения лиц на соответствующих территориях исключительно в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки).".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







