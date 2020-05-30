Постановление губернатора Приморского края от 29 мая 2020 № 75-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, обращений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 28 мая 2020 года № 6527, от 28 мая 2020 года № 6528 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

заменить слова "по 31 мая 2020 года" словами "по 15 июня 2020 года";

исключить абзац седьмой;

1.2. В пункте 6:

дополнить абзац первый словами "(далее - руководители организаций (индивидуальные предприниматели)";

дополнить абзац четвертый словами ", а также работников с признаками острой респираторной инфекции";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), привлекающим и использующим в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с действующим законодательством (далее - иностранные работники), также обеспечить:

неукоснительное соблюдение иностранными работниками требований трудового законодательства, в том числе о наличии личной медицинской книжки, а также полиса обязательного медицинского страхования либо полиса добровольного медицинского страхования (с возможностью оказания в соответствии с программой добровольного медицинского страхования застрахованному лицу медицинской помощи при заболеваниях, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих);

предоставление с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных информации о месте жительства (месте пребывания, месте фактического проживания) иностранного работника на территории Приморского края, номера контактного (мобильного) телефона (при его наличии) в министерство цифрового развития и связи Приморского края по утвержденной им форме по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 16, 1 этаж.

Рекомендовать руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), указанным в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, обеспечить прохождение иностранными работниками лабораторного тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции.".

2. Министерству цифрового развития и связи Приморского края утвердить форму, указанную в абзаце седьмом пункта 1.2 настоящего постановления, и разместить ее на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.primorsky.ru в день подписания настоящего постановления.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







