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30.05.2020 04:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

День Бурятии в республике отпразднуют онлайн

Текст: Татьяна Дмитракова

В День образования Республики Бурятия, 30 мая, намечен ряд виртуальных мероприятий, организованный министерствами культуры, социальной защиты населения, образования и науки. Об этом сообщило правительство РБ.

- На YouTube-канале Республиканского центра народного творчества сегодня пройдет онлайн-трансляция концерта "Пою мою республику", начало в 15 часов, - рассказала Ольга Алсыева, начальник отдела пресс-службы правительства Республики Бурятия. - На сайте Национальной библиотеки будут размещены экспозиция, посвященная образованию Бурят-Монгольской АССР, и выставка "Страницы истории Дальневосточной республики".

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Республиканская детско-юношеская библиотека проводит две выставки - о творчестве писательницы Дулгар Доржиевой "Я родом из Хилганы" и книг на бурятском языке "Буряадаар уншая. Читаем на бурятском".

Для детей организована интерактивная экскурсия "ONLINE-аяншалга" с элементами мультипликации на бурятском и русском языках, на которой они могут познакомиться с культурой, достопримечательностями, природой и архитектурой Бурятии.

Фото: iStock
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30 мая подведут итоги конкурса на лучшее фото с флагом Бурятии, участие в котором мог принять любой желающий.

День Республики Бурятия учрежден в 2017 году по указу главы Бурятии Алексея Цыденова в честь того, что 30 мая 1923 года постановлением Президиума ВЦИК была создана Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика.

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