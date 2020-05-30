День Бурятии в республике отпразднуют онлайн

В День образования Республики Бурятия, 30 мая, намечен ряд виртуальных мероприятий, организованный министерствами культуры, социальной защиты населения, образования и науки. Об этом сообщило правительство РБ.

- На YouTube-канале Республиканского центра народного творчества сегодня пройдет онлайн-трансляция концерта "Пою мою республику", начало в 15 часов, - рассказала Ольга Алсыева, начальник отдела пресс-службы правительства Республики Бурятия. - На сайте Национальной библиотеки будут размещены экспозиция, посвященная образованию Бурят-Монгольской АССР, и выставка "Страницы истории Дальневосточной республики".

Республиканская детско-юношеская библиотека проводит две выставки - о творчестве писательницы Дулгар Доржиевой "Я родом из Хилганы" и книг на бурятском языке "Буряадаар уншая. Читаем на бурятском".

Для детей организована интерактивная экскурсия "ONLINE-аяншалга" с элементами мультипликации на бурятском и русском языках, на которой они могут познакомиться с культурой, достопримечательностями, природой и архитектурой Бурятии.

30 мая подведут итоги конкурса на лучшее фото с флагом Бурятии, участие в котором мог принять любой желающий.

День Республики Бурятия учрежден в 2017 году по указу главы Бурятии Алексея Цыденова в честь того, что 30 мая 1923 года постановлением Президиума ВЦИК была создана Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика.