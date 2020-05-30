Режим самоизоляции в Хабаровском крае продлен до 10 июня

В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Хабаровского края и краевого министерства здравоохранения региональный оперативный штаб решил продлить режим самоизоляции с 1 июня еще на 10 дней.

Как сообщили в пресс-службе губернатор и правительства края, в соответствующее постановление правительства региона внесены очередные изменения. В крае сохраняется масочный режим. Продлеваются ограничения работы предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, бытового обслуживания. Исключение составляют косметические, массажные и спа-салоны, парикмахерские, которым разрешено работать, соблюдая социальное дистанцирование.

Между тем с 1 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи в лечебных учреждениях края. Также работу в обычном режиме возобновят стоматологические клиники, которые ранее оказывали услуги только для экстренных пациентов.