В Якутии выявлено 114 новых случаев COVID-19

В Якутии за последние сутки выявлено 114 новых случаев, из них 87 - в городе Якутске, 18 - в Ленском районе. Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1819 человек. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

- Прошедшие сутки в республике были самыми напряженными в связи с увеличением новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - отметил Николаев. - В Ленском районе увеличение связано с прибытием достаточно большой партии выявленных больных с Талаканского месторождения, - пояснил он.

Министерство здравоохранения и оперативный штаб республики принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Ленском районе.

В Якутске на настоящий момент нет крупных источников заражения, в основном наблюдаются внутрисемейные контактные заболевания.

- Надеемся, что уже на следующей неделе в результате принятых ограничительных мер, удастся стабилизировать сложную ситуацию в столице республики, - отметил глава Якутии.

На 30 мая 15 жителей республики находятся в тяжелом состоянии, 42 человека выздоровели, в том числе 39 в Якутске.