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30.05.2020 14:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Марат Хуснуллин: Темпы работ по восстановлению Нижнеудинска возросли

Текст: Любовь Проценко
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировали ход капремонта районной больницы в Нижнеудинске.

Выяснилось, что в детском и стоматологическом отделениях ремонт завершен. Здание поликлиники на 250 мест, значительно пострадавшее во время наводнения после капремонта откроется 1 июня. Отделочные работы подходят уже к концу, необходимое оборудование и мебель закуплены.

С небольшим опережением графика идут ремонтные работы в родильном отделении, оно откроется в середине июня. В начале сентября завершится ремонт в отделении скорой медицинской помощи. За лето на территории больницы проведут благоустройство.

Фото: iStock
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Побывали Игорь Кобзев и Марат Хуснуллин также на защитной дамбе. По словам Хуснуллина, ее строительство идет хорошими темпами, даже с опережением графика:

- Считаю, что команда и. о. губернатора Иркутской области работает эффективно и прикладывает все силы для того, чтобы справиться с поставленными задачами. Со времени моего предыдущего посещения в марте текущего года произошли кардинальные улучшения: целый ряд объектов начал активно строиться, многие - в высокой степени готовности. Были вопросы, связанные с небольшими задержками, но на это есть объективные причины: где-то подрядчик оказался недостаточно профессионально подготовлен, где-то были ошибки проектировщиков.

Вице-премьер сообщил о дополнительной финансовой поддержке федерального центра. Всего в зоне ЧС в Иркутской области предстоит построить 12 сооружений инженерной защиты и реализовать шесть мероприятий, направленных на защиту населения от затопления. На строительство и реконструкцию гидротехнических объектов из федерального бюджета будет выделено более 6 млрд рублей.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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В частности, на строительство защитной инженерной инфраструктуры - дамбы в Нижнеудинске и Тулуне и селах пострадавшего района - уже выделено порядка 1,3 млрд рублей. Строительные работы должны начаться в июне.

- Работы нужно и дальше активизировать, летний сезон у нас короткий. Объем запланированных работ необходимо завершить к 1 сентября текущего года. Других вариантов нет. Назначены ответственные должностные лица за каждый конкретный участок работы, - подчеркнул Игорь Кобзев.

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