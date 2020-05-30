Московские врачи выехали для помощи медикам в Псковскую и Владимирскую области

Московские врачи по поручению мэра Сергея Собянина выехали в Псковскую и Владимирскую области для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом. Всего направлено 13 опытных медицинских сотрудников в составе двух бригад, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Бригады возглавляют врачи-хирурги с опытом по перепрофилированию стационаров Москвы под лечение COVID-19, также в составе команд есть пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и медицинские сестры-анестезисты.

В течение двух недель откомандированные врачи будут работать в разных населенных пунктах регионов. Из Москвы туда доставят также запас лекарств и средства защиты.

Напомним, 27 мая четыре бригады по шесть врачей из столицы отправились для помощи коллегам в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край. Перенаправить медиков в регионы позволила стабильная ситуация с коронавирусом в столице - в городе снижается число выявляемых случаев инфекции, также нет роста новых госпитализаций.