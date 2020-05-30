Постановление правительства Саратовской области от 29 мая 2020 года № 445-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив постановление в следующей редакции:

"О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и предписаний Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 25 марта 2020 года № 1, от 26 марта 2020 года № 2, от 30 марта 2020 года № 3, от 10 мая 2020 года № 18, от 29 мая 2020 года № 26, от 29 мая 2020 года № 27 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Ввести на территории Саратовской области следующие ограничения:

1.1. Запретить:

с 27 марта 2020 года по 10 июня 2020 года включительно доступ посетителей в плавательные бассейны, фитнес-центры, на пляжи;

с 30 марта 2020 года по 10 июня 2020 года включительно проведение на территории Саратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

с 11 апреля 2020 года по 10 июня 2020 года включительно посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

1.2. Ограничить с 1 июня 2020 года по 10 июня 2020 года включительно деятельность музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, театров, иных организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, аквапарков, зоологических садов в части запрета доступа посетителей.

1.3. Приостановить с 27 марта 2020 года по 10 июня 2020 года включительно:

предоставление социальных услуг, предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий;

проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, (комплексах, универмагах, моллах и других).

1.4. Приостановить с 28 марта 2020 года по 10 июня 2020 года включительно:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также осуществляющие деятельность на территории аэропортов;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением:

а) аптек и аптечных пунктов,

б) объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность на территории аэропортов;

в) объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, печатных средств массовой информации, автотранспортных средств, мотоциклов, сельскохозяйственных машин, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров и услуг первой необходимости, указанных в приложении № 1, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

г) объектов розничной торговли непродовольственными товарами, имеющих один отдельный вход с улицы в данный объект для потребителей и до 400 кв. м площади торгового зала, соблюдении требований пребывания потребителей из расчета 4 кв. м на одного человека и при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, дезинфекционного режима и социального дистанцирования;

3) посещение гражданами мест массового отдыха людей (парков, скверов, парков культуры и отдыха, природных парков и т. п.), в том числе территории городского парка культуры и отдыха имени А.М. Горького, Набережной Космонавтов, Парка Победы, городского сада "Липки" в г. Саратове;

4) работу бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

1.5. При оказании услуг салонами красоты, оказании услуг косметическими, СПА‑салонами, соляриями необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекционный режим и социальное дистанцирование.

При оказании парикмахерских услуг необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекционный режим и социальное дистанцирование между посетителями не менее 1,5 м.

1.6. Приостановить с 30 марта 2020 года в учреждениях, подведомственных министерству социального развития области:

оказание сервисных (платных), дополнительных социальных услуг, за исключением дополнительных социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;

оказание социальных услуг в стационарной форме в комплексных центрах социального обслуживания населения области, социально-оздоровительных и реабилитационных центрах с даты окончания текущего заезда;

оказание социальных услуг в полустационарной форме, за исключением служб оказания экстренной психологической помощи по телефону, службы "социальное такси", отделений, обеспечивающих оказание срочных (неотложных) социальных услуг населению, отделений ночного пребывания для лиц без определенного места жительства ГАУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района" и ГАУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района", ГБУ СО "Саратовский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий";

выдачу путевок в социально-оздоровительные центры области.

1.7. Руководителям организаций социального обслуживания семьи и детей предусмотреть работу дежурных групп отделений дневного пребывания детей.

1.8. Руководителям комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области использовать автотранспорт, предназначенный для доставки граждан, проживающих в сельской местности, в возрасте 65 лет и старше в медицинские организации для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, для организации работы мобильных бригад комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области по оказанию помощи гражданам, обратившимся на "горячую линию", созданных в указанных учреждениях в период введенных ограничительных мероприятий.

1.9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 10 июня 2020 года прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

1.10. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

1.11. Обязать:

1.11.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, носить лицевые маски в общественных местах, к которым относятся здания, строения, в которые имеют доступ все желающие физические лица, организации, предназначенные для оказания населению различных услуг (бытовых, аптечных, почтовых, финансовых, оздоровительных, образовательных и иных услуг), магазины, предприятия рознично-торговой сети, транспортные средства общего пользования, а также относятся улицы и иные публичные места при наличии там массового скопления людей и при отсутствии соблюдения между ними социальной дистанции, определенной настоящим пунктом.

1.11.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), исключить допуск граждан, не соблюдающих масочный режим, предусмотренный пунктом 1.11.1 настоящего постановления.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении граждан, посещающих объекты торговли с целью приобретения лицевых масок.

1.11.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

следования на дачу и обратно;

посещения нетрудоспособных лиц с целью ухода и (или) доставки продовольственных товаров или товаров первой необходимости;

участия в похоронах;

посещения судебных органов, правоохранительных и следственных органов, органов прокуратуры, уголовно-исполнительной инспекции;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, при наличии у граждан специальных пропусков, выданных в соответствии с Положением о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), утвержденным настоящим постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Саратовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), при наличии у граждан специальных пропусков, выданных в соответствии с Положением о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), утвержденным настоящим постановлением;

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

1.11.4. Обязать лиц, прибывающих на территорию Саратовской области любыми видами транспорта из Москвы и Московской области, соблюдать режим изоляции в течение 14 дней с момента прибытия в домашних условиях (самоизоляция) по месту проживания (пребывания), а при невозможности самоизоляции - в условиях обсерватора; указанным лицам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении признаков инфекционного заболевания.

Лица, прибывшие в Саратовскую область на автомобильном транспорте из Москвы и Московской области, могут покинуть территорию Саратовской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока.

1.12. Утвердить Положение о порядке выдачи на территории Саратовской области гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19) в редакции согласно приложению № 2.

1.13. Ввести с 29 апреля 2020 года ограничительные мероприятия в учреждениях постоянного пребывания людей независимо от организационно-правовой формы (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, в том числе для несовершеннолетних).

1.14. Руководителям организаций, указанных в пункте 1.13 настоящего постановления:

закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, лиц, оказывающих охранные услуги, и посетителей;

организовать посменную 14-дневную работу с круглосуточным пребыванием работников;

не допускать к работе сотрудников организации старше 65 лет;

обеспечить эпидемиологическую безопасность среды организации, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и дезинфекции в помещениях, в том числе на прогулочных площадках организации, соблюдение сотрудниками и проживающими масочного режима;

обеспечить сотрудников запасом продовольствия, медикаментов, предметов ухода на 14 календарных дней;

обеспечить мониторинг состояния здоровья проживающих и сотрудников организации с измерением температуры тела не менее двух раз в сутки и незамедлительным направлением лиц с признаками острых респираторных инфекций в медицинские организации;

до закрытия предусмотреть возможность на основании приказа организации временного перемещения на весь период до завершения ограничительных мероприятий проживающих граждан, в том числе несовершеннолетних, (при их согласии) в семьи законных представителей, родных, близких, находящихся вне указанных организаций, при их письменном согласии и обязательстве обеспечить в домашних условиях проведение комплексных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

1.15. Министерству здравоохранения Саратовской области обеспечить обследование сотрудников организаций, указанных в пункте 1.13 настоящего постановления, на COVID‑19 не менее чем за 2 дня до начала следующей смены.

1.16. Ввести с 3 мая 2020 года ограничительные мероприятия в учреждениях постоянного пребывания несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от организационно-правовой формы (дома ребенка, школы-интернаты, центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры, специальная общеобразовательная школа закрытого типа).

1.17. Руководителям организаций, указанных в пункте 1.16 настоящего постановления:

закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, лиц, оказывающих охранные услуги, и посетителей;

организовать посменную 14-дневную работу с круглосуточным пребыванием работников;

не допускать к работе сотрудников организации старше 65 лет;

обеспечить эпидемиологическую безопасность среды организации, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и дезинфекции в помещениях, в том числе на прогулочных площадках организации, соблюдение сотрудниками и проживающими масочного режима;

обеспечить сотрудников запасом продовольствия, медикаментов, предметов ухода на срок не менее 14 календарных дней;

обеспечить мониторинг состояния здоровья проживающих и сотрудников организации с измерением температуры тела не менее двух раз в сутки и незамедлительным направлением лиц с признаками острых респираторных инфекций в медицинские организации;

до закрытия предусмотреть возможность на основании приказа организации временного перемещения на весь период до завершения ограничительных мероприятий проживающих несовершеннолетних в семьи законных представителей, родных, близких, находящихся вне указанных организаций, при их письменном согласии и обязательстве обеспечить в домашних условиях проведение комплексных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

1.18. Министерству здравоохранения области обеспечить обследование сотрудников, указанных в пункте 1.16 настоящего постановления, на COVID‑19 не менее чем за 2 дня до начала следующей смены.

1.19. Приостановить с 15 апреля 2020 года по 10 июня 2020 года посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления области во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, Приволжским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Приволжским филиалом АО "Федеральная пассажирская компания", Приволжской железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД", Юго-Восточной железной дорогой - филиалом ОАО "РЖД" (в пределах компетенции):

обеспечить учет лиц, прибывающих на территорию Саратовской области из Москвы и Московской области;

обеспечить незамедлительную передачу данных учета в министерство здравоохранения области и Управление Роспотребнадзора по Саратовской области;

организовать выдачу уведомлений лицам, прибывающим на территорию Саратовской области из Москвы и Московской области, по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Министерству образования области во взаимодействии с органами местного самоуправления области (по согласованию):

организовать работу образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, в условиях домашней самоизоляции обучающихся и педагогических работников с учетом методических рекомендаций по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

организовать работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области, для сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена;

организовать работу подведомственных организаций с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

4. Министерству сельского хозяйства области, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерству транспорта и дорожного хозяйства области довести до сельскохозяйственных предприятий, организаций, которые осуществляют мероприятия по перемещению и захоронению умерших, организаций в сфере строительства и дорожной деятельности соответственно предложения главного санитарного врача по Саратовской области об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Саратовской области при проведении работ в указанных отраслях.

5. Министерству социального развития области обеспечить бесплатное предоставление гражданам социальных услуг при получении в комплексных центрах социального обслуживания населения области в форме социального обслуживания на дому социальных услуг "покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка продуктов питания", "покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка средств санитарии и гигиены, лекарственных препаратов, назначенных по медицинским показаниям" до завершения ограничительных мероприятий, установленных на территории Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19).

6. Установить, что по 31 октября 2020 года включительно действие второго предложения части первой пункта 2 Порядка обеспечения полноценным питанием (специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет (далее - Порядок), утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2005 года № 463-П, не распространяется на граждан, указанных в пункте 1 Порядка, которым справки о нуждаемости в государственной социальной помощи выданы органами социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) граждан в период с 1 марта 2019 года по 31 октября 2019 года включительно.

7. Категориям граждан, указанным в пункте 1 Порядка, рецепт на получение специализированных продуктов, выданный в период с 25 марта 2020 года по 31 октября 2020 года включительно, выписывается на основании справки о нуждаемости в государственной социальной помощи, выданной органом социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) граждан в период с 1 марта 2019 года по 31 октября 2019 года включительно.

8. Установить, что отрывные талоны единого социального проездного билета, не использованные в течение календарного месяца, указанного на едином социальном проездном билете, в период с марта 2020 года по сентябрь 2020 года, могут быть использованы в течение всего периода ограничительных мероприятий, но не позднее 31 октября 2020 года.

Обязать учреждения социальной поддержки населения принимать указанные талоны от перевозчиков и осуществлять их обработку.

9. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

10. Государственному автономному учреждению Саратовской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" осуществлять прием заявителей только по предварительной записи".

11. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Приложение № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П

Перечень непродовольственных товаров и услуг первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Газомоторное топливо.

23. Услуги связи (сим-карты) и сопутствующие товары (телефоны, модемы, роутеры).

24. Предметы, необходимые для погребения.

25. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, в том числе мойка автотранспортных средств.

26. Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.

27. Автомобильные детали, узлы и принадлежности.

28. Детали, узлы и принадлежности для сельскохозяйственной техники.

29. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию самоходной техники, оборудования для сельского и лесного хозяйства.

30. Ветеринарные услуги.

31. Офтальмологические изделия (оборудование).

32. Услуги по ремонту обуви и одежды.

33. Садово-огородная техника и инвентарь, запчасти и аксессуары для садово-огородной техники, семена, саженцы, рассада (выращивание рассады), удобрения, уход за растениями, средства защиты от насекомых и грызунов.

34. Парикмахерские услуги.

35. Услуги по обращению с отходами производства и потребления (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение промышленных и коммунальных отходов).

36. Услуги микрофинансовых организаций, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование).

37. Услуги химчистки.

38. Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием.

39. Услуги по размещению наружной рекламы.

40. Услуги по ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, без оказания услуг на дому.

41. Услуги по ремонту бытовой техники, без оказания услуг на дому.

42. Услуги по ремонту электронной бытовой техники, без оказания услуг на дому.

43. Услуги по ремонту бытовых приборов, без оказания услуг на дому.

44. Услуги по изготовлению ключей, без оказания услуг на дому.

45. Средства коллективной и индивидуальной защиты в электроустановках, электрическое оборудование, кабельная продукция.

46. Нижнее белье.

47. Чулочно-носочная продукция.

48. Ортопедические обувь и средства.

49. Детская одежда и обувь.

50. Галантерея.

51. Головные уборы.

При оказании услуг, указанных в пунктах 40-44, необходимо соблюдать следующие требования:

организация обслуживания только по предварительной записи;

обслуживание одновременно не более одного человека в зале и исключить ожидание обслуживания посетителями внутри помещения мастерских;

организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" и в течение рабочего дня осмотра работников с проведением контроля температуры тела и отстранением от работы лиц с признаками респираторных заболеваний;

проведение генеральной уборки и дезинфекции перед началом рабочего дня и в течение рабочего дня средствами с вирулицидной активностью, обеззараживание воздуха в помещениях;

использование средств индивидуальной защиты: маска или респиратор фильтрующий, перчатки, кожных антисептиков для обработки рук;

временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, беременных);

ограничение контактов между работниками и клиентами и между работниками путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования, не менее 1,5 м;

запретить прием пищи на рабочих местах;

выполнение санитарных правил и гигиенических нормативов.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П

Положение о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)

1. Выдача гражданам, являющимся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей (далее - организации), деятельность которых не приостановлена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), специальных пропусков (далее - пропуска) осуществляется работодателями.

2. Пропуска подлежат обязательному утверждению администрациями муниципальных районов, городских округов области, администрацией района города Саратова либо органами исполнительной власти области (по выбору работодателей) в следующем порядке:

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в банковской сфере и сфере потребительского рынка, - министерством экономического развития области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, - министерством здравоохранения области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, энергетики, - министерством промышленности и энергетики области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, - министерством труда и социальной защиты области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственной сфере, - министерством сельского хозяйства области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и дорожного движения, - министерством транспорта и дорожного хозяйства области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, - министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере информации и печати, - министерством информации и печати области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, - министерством цифрового развития и связи области либо министерством промышленности и энергетики области, либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в прочих сферах деятельности, пропуска утверждаются органами исполнительной власти области, являющимися учредителями указанных организаций, администрациями муниципальных районов, городских округов области, администрациями районов города Саратова, на территории которых организации осуществляют деятельность;

в отношении граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в целях оказания помощи гражданам в связи пандемией коронавируса на территории Саратовской области, выдача специальных пропусков осуществляется:

государственным бюджетным учреждением "Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи "Молодежь плюс". Пропуск подлежит утверждению министерством молодежной политики и спорта области;

посредством регистрации и верификации в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства).

3. Пропуск выдается работодателем при наличии документально оформленного согласия работника на обработку его персональных данных, в том числе соответствующими администрациями муниципальных районов, городских округов области, администрациями районов города Саратова и органами исполнительной власти области.

4. Пропуск действителен при предъявлении работником паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

5. Пропуска выдаются по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

6. При наличии технической возможности оформление и утверждение пропусков может осуществляться в электронном виде.

В этом случае работодатель представляет реестр сотрудников в электронном виде, подписанный квалифицированной электронной подписью, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. При утверждении реестра происходит подписание квалифицированной электронной подписью уполномоченного на утверждение пропусков органа.

На основании подписанного уполномоченным органом реестра работодатель выдает своим сотрудникам пропуска по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

7. Выданные пропуска действуют на весь период временных ограничений.





Приложение № 1 к Положению о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)

Форма пропуска

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 2 к Положению о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)

Информация о сотрудниках, деятельность которых необходима для обеспечения деятельности организации

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 3 к Положению о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)

Пропуск №

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 3 к постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П

Уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции

Смотрите приложение к настоящему постановлению





2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин







