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30 мая 2020 г.

Закон Саратовской области от 29 мая 2020 года № 51‑ЗСО "О введении в действие на территории Саратовской области специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

Дата подписания 29 мая 2020 г.
Опубликован 30 мая 2020 г.
Вступает в силу 1 июля 2020 г.

принят Саратовской областной Думой 27 мая 2020 года

Статья 1

В соответствии с частью 11 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" ввести в действие на территории Саратовской области специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в течение срока проведения эксперимента, определенного указанным Федеральным законом.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев



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