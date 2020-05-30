Закон Саратовской области от 29 мая 2020 года № 51‑ЗСО "О введении в действие на территории Саратовской области специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

принят Саратовской областной Думой 27 мая 2020 года

Статья 1

В соответствии с частью 11 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" ввести в действие на территории Саратовской области специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в течение срока проведения эксперимента, определенного указанным Федеральным законом.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев







