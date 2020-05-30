Карантин, самоизоляция, вирус... Главные слова нашего времени!

Памятник Александру Пушкину в Ожерелках. В соседней деревне он провел две недели на карантине. Фото: Артем Локалов

Но такое уже было. В этом можно убедиться, например, читая переписку Пушкина, Гоголя, Чехова... Или произведения классиков.

Антон Чехов, например, купил хутор в Московской губернии и намеревался заняться там литературой. А пришлось стать холерным врачом. Без жалования от земства... Это было в 1892 году - в Российской империи случилась вспышка этой эпидемии. Во многом благодаря Антону Павловичу, в Мелихове и других вверенных ему 25 деревнях все было спокойно.

Потом, когда эпидемия отступила, Чехов, наконец, занялся здесь литературой и написал несколько произведений.

Александр Пушкин из-за (или благодаря?) холерного карантина в 1831 году, оказался закрыт на две недели в другом местечке Московской губернии - в деревне Платава.

В письме жене Наталье Николаевне сетовал на условия, в которых пришлось остаться. Но при этом он продолжал плодотворно работать. Заканчивал стихотворения, подсматривал сюжеты для новых произведений...

За полвека - от пушкинских времен до чеховских - в борьбе с холерой почти не продвинулись. В некоторых местностях над врачами, которые пытались объяснить элементарные правила гигиены, по-прежнему готовы были учинить расправу, а холерные бараки - сжечь.

Правда, в том же Мелихове мужики, вопреки ироничным опасениям Антона Чехова, никого не били - наоборот слушались и очень уважали своего доктора. А где-то появлялись лекари (не путать со знахарями) из народа - такого героя вывел у себя в рассказе Николай Лесков...