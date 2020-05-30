Умер "русский голос Дарта Вейдера" Юльен Балмусов

Народный артист России, актер кино и ТВ, старейший артист Российского академического Молодежного театра Юльен Сергеевич Балмусов умер на 80-м году жизни 29 мая.

Об этом переедет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра, где Балмусова назвали человеком редкого природного дарования с огромным творческим диапазоном, большим профессионалом. Что и сделало Юльена Сергеевича не только ведущим артистом театра, но и настоящим эталоном высокого служения искусству.

Балмусов родился 6 июля 1940 года, в РАМТ служил с 1962-го - в театр актер был принят сразу после окончания Театрального училища имени Щепкина.

Сниматься начал тогда же, в шестидесятые, специализируясь на роли Феликса Дзержинского: "Слуша-ай", "Сокровища республики", "Залп "Авроры", "На одной планете", "Красные колокола". Так же на счету Балмусова картины "Штрихи к портрету В.И. Ленина" (Каменев), "Мой папа - капитан" (старпом Чугунов), роль Герцена в ленте "Былое и думы", ленты "На Гранатовых островах", "В Крыму всегда лето", "По Таганке ходят танки"..

Актер работал у Сергея Бондарчука, Андрея Кончаловского, Константина Худякова, сыграл более ста ролей в телепередачах цикла "Жизнь замечательных людей", озвучивал мультфильмы и компьютерные игры. Кроме того, занимался дубляжом - это именно голосом Балмусова говорит Дарт Вейдер в российской локализации оригинальной трилогии "Звездных войн" от киностудии имени Горького.