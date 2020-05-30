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30.05.2020 16:09
Рубрика: В мире

В Британии разрешили шашлык со своей посудой и приправами

Текст: Александр Саможнев

Правительство Великобритании объявило о дальнейших шагах по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. С 1 июня группы, состоящие из шести человек, смогут проводить встречи в общественных местах в парках и частных садах с людьми из других семей, в том числе устраивать барбекю, сообщает портал news.sky.com.

Специалисты рекомендуют организатору мероприятия попросить гостей принести свои столовые приборы, тарелки и приправы, чтобы избежать риска передачи коронавируса при прикосновении к тем же поверхностям.

Фото: REUTERS/Paul Childs
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"Прежде всего, нужно хорошо продумать список гостей, чтобы обезопасить себя и свою семью. Многие люди входят в группу повышенного риска в силу своей профессии", - советует профессор университета Рединга Патриция Риддел.

Кроме того, только один человек должен обращаться с щипцами для барбекю, а еду следует подавать на тарелках на расстоянии. Также сиденья должны быть расставлены на расстоянии двух метров друг от друга, но не лицом к лицу. .

Премьер-министр Борис Джонсон также объявил, что с 1 июня в дополнение к ранее принятым мерам по снятию карантина в Великобритании откроются начальные школы для большего числа детей. Средние школы возобновят работу с 15 июня.

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