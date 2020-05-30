В Польше с 30 мая жители смогут выходить на улицу без масок

Польское правительство начинает третий этап смягчения эпидрежима, который до сих пор действует в республике. При соблюдении необходимой дистанции с 30 мая жители страны могут находиться на улице без масок.

"Без маски можно быть и в закрытых помещениях, но только в случае, если там есть возможность сохранять двухметровую дистанцию между людьми. При этом в магазинах, кинотеатрах, ношение маски останется пока обязательным", - приводит пояснения РИА Новости.

С шестого июня в Польше откроют бассейны, филармонии и кинотеатры. Основное условие возобновления работы залов: заполняемость не должна превышать 50% посадочных мест. Численность посетителей концертов на открытом воздухе не должна превышать 150 человек. Закрытыми пока останутся дискотеки и клубы. По последним данным, в Польше выявлено более 23 тысяч носителей коронавирусной инфекции, более тысячи из них скончались.