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30.05.2020 11:55
Рубрика: Русское оружие

В России началась работа над космическим истребителем

Текст: Сергей Птичкин
По всей видимости, в нашей стране не стали спокойно смотреть на попытки США милитаризировать космос. И это не будет гонка вооружений. На новом технологическом уровне пересмотрят и реализуют давно испытанные советские проекты.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля. По его словам, "космоплан" сможет работать как в атмосфере, так и в безвоздушном пространстве, прежде всего, в ближнем космосе. И назвал это "очень перспективной темой".

Как рассказывают наши источники в ракетно-космической отрасли, работы уже начались. И речь не идет о возрождении советского космического челнока "Буран", а скорее всего, о легком орбитальном самолете "Спираль". Этот удивительный космический аппарат был разработан и даже испытан в Советском Союзе несколько десятилетий назад. До сего дня технические идеологии, воплощенные в нем, не устарели.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Напомним, в 1970-х годах в СССР фактически создали совершенно уникальный для того времени орбитальный самолет, способный выполнять сугубо мирные задачи и военные. В гражданском варианте он мог решать самые различные задачи. А в случае боевого применения был способен уничтожать потенциально опасные объекты в космосе и наносить удары по земле. Для этого предусматривалась установка на его борту шести ракет класса "космос-космос" или одной мощной "орбита-земля". В перспективе предполагалось размещать и лазерное оружие, работы над которым у нас шли активно и успешно.

Еще более невероятно, что работы над космическим истребителем начались в 1964 году. Мало кто знает, хотя это давно не секрет, велись они в самолетостроительным ОКБ, которое тогда возглавлял А.И. Микоян.

Руководил реализацией проекта "Спираль", в рамках которого разрабатывался орбитальный самолет, выдающийся конструктор Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский.

Предполагалось, что к специальному гиперзвуковому самолету-разгонщику будет крепиться уже орбитальный одноместный самолет. В проекте орбитальный самолет имел длину 8 метров и вес 10 тонн. Его первоначальная орбита - 130 км. После выполнения необходимых задач космоплан мог возвращаться на землю как обычный самолет.

Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"
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По утвержденному календарному плану, который, надо сказать, соблюдался четко, первый экспериментальный аппарат должен был быть выведен на орбиту в беспилотном варианте в 1970 году. Первый пилотируемый полет намечался на 1977 год.

Горазда раньше американцев у нас создали многоразовый космический корабль с очень интересной теплозащитой и уникальной системой аварийного спасения, которая при необходимости "отстреливала" кабину целиком, превращая ее в спасательную капсулу.

Не вдаваясь в исторические детали, можно лишь констатировать, что практически созданная "Спираль" поддержки у высшего советского руководства, в том числе военного, не получила. Лозино-Лозинского переориентировали на создание аналога американских "Шаттлов" - комплекса "Энергия-Буран". Он возглавил специально созданное НПО "Молния".

Тем не менее было построено несколько уменьшенных моделей орбитального самолета. Эти модели под названием БОР запускались по различным траекториям баллистическими ракетами с космодрома Капустин-Яр.

3 июня 1982 года модель орбитального самолета БОР-4 или Космос-1374 была выведена на околоземную орбиту и успешно вернулась на Землю. Аппарат совершил полтора витка вокруг Земли, после чего приводнился в Индийском океане. В том районе, казалось, собрались все военно-морские и военно-воздушные разведывательные силы не только США, но и Австралии.

Зарубежным наблюдателям удалось отснять во всех ракурсах спускавшийся и приводнившийся БОР-4. Последующий тщательный анализ полученных снимков, надо думать, вверг Пентагон в уныние. Скорее всего, на Москву оказали сильное давление, больше "Спираль" в космос не поднималась. Стоит сказать, что за характерный внешний вид наш космоплан сами его создатели называли "лаптем", что ничуть не умаляет его значения.

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
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Напомним, наш "Буран" взлетел в космос и успешно приземлился спустя только шесть лет, в 1988 году. Увы, как и БОР-4 - в первый и последний раз.

А вот за океаном тему нашего космического истребителя не только очень внимательно изучили, но в итоге смогли даже реализовать. Американский мини-шаттл Boeing X-37, внешне чем-то тоже напоминающий "лапоть", стал заметным явлением современной космонавтики. Этот многоразовый космический беспилотник способен находиться на заданных орбитах годами.

При этом он может маневрировать и менять высоту полета от 200 до 750 километров. Boeing X-37 в условиях строжайшей секретности уже выполнил несколько космических миссий. И это не может не тревожить. Российские военные эксперты уверены, что над нашими головами в космическом пространстве летает полноценный разведывательно-боевой корабль. Совсем недавно, 17 мая 2020 года, X-37 отправился в очередной, как заявили в НАСА, "научно-исследовательский" полет. В отличие от пилотируемой ракеты Илона Маска, его старт и вывод на орбиту прошел без проблем.

Так что, теперь нам предстоит догонять. Впрочем, для этого надо решить, скорее, организационные и финансовые вопросы. Как считают эксперты, гиперзвуковые боевые модули "Авангард" созданы именно на технологиях, впервые реализованных в "Спирали". То есть, научно-технические и опытно-конструкторские работы с космопланом частично уже проведены. Надо идти дальше. Тем более, что этот аппарат может не только воевать.

Русское оружие Вооружение России Общество Космос

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