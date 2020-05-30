Власти Австрии одобрили проведение гонок "Формулы-1" 5 и 12 июля

Министерство здравоохранения Австрии одобрило проведение двух гонок чемпионата мира "Формулы-1" 5 и 12 июля.

Как сообщается два этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Австрии пройдут без зрителей. Их примет автодром в городе Шпильберг. Минздрав Австрии одобрил концепцию безопасности против распространения коронавируса, представленную организаторами Гран-при.

К гонкам будут допущены телевизионные бригады, обеспечивающие трансляцию. Помимо этого будет проведено тестирование на коронавирус членов команд и сотрудников автодрома, а также обеспечены строгие меры гигиены.

Старт чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1" был отложен с января нынешнего года из-за пандемии коронавируса. Календарь соревнований уже претерпел значительные изменения - отменены Гран-при в Австралии, Монако, Франции и Нидерландах, перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде.

Этап в Сочи запланирован на 25-27 сентября.