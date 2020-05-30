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30 мая 2020 г.

Указ губернатора Воронежской области от 29 мая 2020 года № 212-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

- в абзаце первом слова "до 31 мая 2020 года" заменить словами "до 14 июня 2020 года";

- подпункт "е" дополнить словами "(за исключением проведения избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти Воронежской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области)".

1.2. Абзац третий пункта 5 после слов "служебную командировку" дополнить словами ", из служебной командировки".

1.3. В пункте 13 слова "на срок до 1 июня 2020 года" исключить.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



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