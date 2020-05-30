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30 мая 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2020 года № 1221 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 28 мая 2020 г. № 14-00-03/35-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 4 слова "муниципального образования "поселок Нижний Бестях"" заменить словами "муниципальных образований "поселок Нижний Бестях", "Село Майя", "Харанский наслег" муниципального района "Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия)", после слов "муниципального образования "Город Покровск" Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия)" дополнить словами ", муниципальных образований "Ленский наслег", "Едейский наслег", "Искровский наслег", "Модутский наслег", "Никольский наслег", "Партизанский наслег", "Тастахский наслег", "Тюбинский наслег", "Хамагаттинский наслег", "Хатын-Арынский наслег", "Хатырыкский наслег", "Хомустахский 1-й наслег", "Маймагинский наслег", "Бетюнский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)";

2) в пункте 35 слова "31 мая" заменить словами "14 июня".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "31 мая" заменить словами "14 июня";

2) в пункте 2 слова "31 мая" заменить словами "14 июня";

3) в пункте 2.1 слова "31 мая" заменить словами "14 июня";

4) в приложении № 2:

а) дополнить пунктами 9-24 следующего содержания:

"9. Муниципальное образование "Село Майя" муниципального района "Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия)*.

10. Муниципальное образование "Харанский наслег" муниципального района "Мегино-Кангаласский улус" Республики Саха (Якутия)*.

11. Муниципальное образование "Ленский наслег"*.

12. Муниципальное образование "Едейский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

13. Муниципальное образование "Искровский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

14. Муниципальное образование "Модутский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

15. Муниципальное образование "Никольский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

16. Муниципальное образование "Партизанский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

17. Муниципальное образование "Тастахский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

18. Муниципальное образование "Тюбинский наслег" Намского улуса Республики Саха (Якутия)*.

19. Муниципальное образование "Хамагаттинский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

20. Муниципальное образование "Хатын-Арынский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

21. Муниципальное образование "Хатырыкский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

22. Муниципальное образование "Хомустахский 1-й наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

23. Муниципальное образование "Бетюнский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.

24. Муниципальное образование "Маймагинский наслег" Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия)*.";

б) дополнить примечанием следующего содержания:

"* В данных муниципальных образованиях приостанавливается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего Указа, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзацах двенадцатом, пятнадцатом - семнадцатом подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа.".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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