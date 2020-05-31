160 человек поместили на карантин после вспышки коронавируса в Геттингене

В немецком городе Геттинген (земля Нижняя Саксония) расследуют массовое заражение коронавирусом после нескольких вечеринок с участием многодетных семей. По последним данным, которые приводит газета FAZ, на карантин пришлось поместить примерно 160 человек, из них более трети - дети и подростки.

Как сообщили местные власти, тесты подтвердили COVID-19 у 35 человек, один из них находится в тяжелом состоянии в местной больнице. Всего под медицинским наблюдением остаются 57 несовершеннолетних жителей Геттингена и его окрестностей. Медики проверяют всех возможных бессимптомных носителей вируса. "В большинстве случаев речь идет о членах нескольких больших семей, которые, скорее всего, заразились на прошлых выходных", - пишет издание. При этом, исходя из положений о защите персональных данных, подробности не раскрываются.

Ранее стало известно о вспышке COVID-19 среди членов евангелической общины в городе Бремерхафен. "Верующие явно заразились во время церковной службы. Выявлено уже 54 подтвержденных случая", - сообщил официальный представитель муниципалитета. А неделю назад "корону" подхватили посетители возобновившего работу ресторана в нижнесаксонском городе Лер.

Напомним, параллельно со смягчением карантинных мер в Германии раздаются опасения, что эти шаги могут быть преждевременными. Собственно, власти регионов и сама канцлер Меркель никогда не исключали отката назад, если эпидемиологическая обстановка массово начнет ухудшаться. Пока этого не случилось. По официальным данным Института Коха, пока число ежедневных заражений держится в трехзначном диапазоне. В субботу по всей Германии было зарегистрировано 372 новых пациента с коронавирусом.