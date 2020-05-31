Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC, в главном поединке которого встречались американец Тайрон Вудли и бразилец Гилберт Бернс.

Если до этого турниры UFC принимала Флорида, то на этот раз соревнования прошли в Лас-Вегасе. Естественно, что и здесь обошлось без зрителей на трибунах.

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.

Вудли являлся безоговорочным фаворитом, однако уже в стартовом раунде вчистую уступил оппоненту. Второй раунд не принес бывшему чемпиону Вудли позитивных эмоций. Соперник продолжал действовать активно и чаще проводить результативные действия.

Похожая картина сохранилась и до конца поединка. Поэтому у судей не было других вариантов, кроме как зафиксировать безоговорочную победу Бернса. Все три судьи отдали ему пять раундов - 50-45, 50-44, 50-46.

Для 33-летнего Бернса победа стала 19-й в карьере при трех поражениях. И он теперь один из главных претендентов на бой с чемпионом Камару Усманом. Для 38-летнего Тайрона Вудли это поражение стало пятым в карьере. Всего он одержал 19 побед.