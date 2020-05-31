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31.05.2020 06:08
Рубрика: В мире

Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране

Фото: AFP/Marcelo Garcia Фото: AFP/Marcelo Garcia
Фото: AFP/Marcelo Garcia

Венесуэла, где благодаря правительственным субсидиям стоимость бензина является самой низкой в мире, вводит на этот вид топлива новое ценообразование. По словам президента страны Николаса Мадуро, бензин подорожает с первого июня.

Фото: AFP/Venezuelan Presidency
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Остановка значительной части НПЗ национальной венесуэльской компании PDVSA привела к необходимости импорта топлива из-за рубежа, в частности, из Ирана. Правительство намерено задействовать план распределения бензина, который включает пересмотр стоимости импортного топлива на внутреннем рынке, пишет РИА Новости.

Мадуро заявил, что бензин в стране будет субсидироваться. Цена с учетом субсидий будет составлять 5000 боливаров за литр (или 2,5 цента США). "Владельцы автомобилей смогут рассчитывать на 120 литров в месяц, мотоциклов - на 60 литров", - отметил президент. Свыше установленной квоты бензин будет оплачиваться по международным ценам. Заправка общественного транспорта будет субсидироваться на 100% в течение 90 дней.

Уже с первого июня 1,5 тысячи венесуэльских автозаправок будут готовы работать для обеспечения граждан бензином. Продажа пока будет вестись по графику. В Венесуэле стоимость бензина была символической. Согласно конституции республики, топливо является достоянием народа как все недра и полезные ископаемые.

В мире Южная Америка Венесуэла

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