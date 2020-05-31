Новый вид морских звезд назвали в честь Патрика из "Губки Боба"

Продолжается вторжение массовой культуры в животное царство - теперь повезло Патрику Стару из мегакультовой франшизы про затейливо и психоделично обитающего на дне океана Губку Боба. Группа ученых назвала ранее неизвестный вид морской звезды в его честь - Astrolirus patricki.

Как уточнено Species New to Science, данные доселе невиданные беспозвоночные иглокожие были обнаружены на северо-западе Тихого океана на глубине от 1458 до 2125 метров. В смысле - хорошо спрятались.

При этом ценно обратить внимание на то, что в 2010 году американский ученый обнаружил на Борнео радикально новый гриб и назвал его в честь Губки Боба, так как пришел к выводу, что они изрядно похожи. Теперь это не просто гриб, а Spongiforma squarepantsii.