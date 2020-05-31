Московские врачи вылечили от коронавируса более 80 тысяч человек

За прошедшие сутки после лечения от COVID-19 выздоровели еще 1855 человек. Всего в столице выздоровели от инфекции 80179 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отсутствие у человека заболевания подтверждают специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.