В московском метро хулиган угрожал пассажирам ножом и пистолетом

Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали опасного, вооруженного хулигана. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию поступило сообщение от очевидца, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне электропоезда неизвестный гражданин ведет себя неадекватно, использует нецензурную лексику в адрес пассажиров, угрожает им ножом и пистолетом.

Сотрудники уголовного розыска задержали дебошира в вестибюле станции метро "Юго-Западная". Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. У него изъят нож и предмет, похожий на пистолет, которые направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.