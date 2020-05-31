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31.05.2020 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро хулиган угрожал пассажирам ножом и пистолетом

Текст: Михаил Фалалеев

Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали опасного, вооруженного хулигана. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию поступило сообщение от очевидца, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне электропоезда неизвестный гражданин ведет себя неадекватно, использует нецензурную лексику в адрес пассажиров, угрожает им ножом и пистолетом.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
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Сотрудники уголовного розыска задержали дебошира в вестибюле станции метро "Юго-Западная". Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. У него изъят нож и предмет, похожий на пистолет, которые направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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