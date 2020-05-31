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31.05.2020 04:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

День города в Хабаровске отпразднуют онлайн

Текст: Татьяна Дмитракова

Из-за пандемии COVID-19 все традиционные массовые мероприятия 31 мая в городе отменены.

Как сообщили в городской администрации, все желающие могут отметить 162-летие Хабаровска в соцсетях. Для этого разработаны проект "Весь город. Онлайн" и акция "История города в предметах и артефактах" - цикл видеоматериалов об истории города с показом и описанием музейных предметов. Материалы подготовлены специалистами музея истории города и размещены на странице музея в Instagram и на ютуб-канале "Культура Хабаровска".

В онлайн-формате проходят конкурсы рисунков, фотоконкурсы, викторины, песенные состязания, посвященные Дню города. В дистанционном формате организована и традиционная международная выставка детских рисунков "Таланты юных - любимому городу". Работы школьников по электронной почте пришли из китайских городов Харбин, Хэган, Вэйхай, Фуюань, японских - Мусасино и Ниигата. До наступления пандемии успели передать в город Хабаровск рисунки школьников из города Шаньтоу (КНР).

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Накануне Дня города в Хабаровске почтили память его основателей: к памятникам Николаю Муравьеву-Амурскому и Якову Дьяченко возложили цветы. В торжественной церемонии из-за эпидемиологических ограничений участвовали мэр всего 15 человек - представители муниципалитета, Пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО, Восточного военного округа, епархии, политических партий и общественности.

- Независимо от обстоятельств, мы чтим свои историю и традиции, учимся стойкости и мужеству у отцов и дедов. Сегодня, когда нам пришлось столкнуться с очередной напастью - пандемией COVID-19, мы не сдаемся: продолжаем помогать другу и поддерживать всех, кто в этом нуждается. Свою отвагу и умение дружно давать отпор любой опасности хабаровчане демонстрировали не раз, - подчеркнул мэр Сергей Кравчук.

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