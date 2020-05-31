Новости

Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ 15:33
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176 08:21
Загадочная Lada Vesta выехала на тесты 08:10
Находящиеся в Колумбии россияне вернутся на родину через Венесуэлу 08:08
Ключевской выбросил столб пепла на 6 километров 07:58
Япония может смягчить въездные ограничения для граждан нескольких стран 07:34
Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию 07:24
Вильфанд сообщил о похолодании со второго июня в европейской части РФ 06:47
Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране 06:08
Власти Руанды заявили о первой смерти от коронавируса 05:53
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon 05:14
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка 04:57
День города в Хабаровске отпразднуют онлайн 04:45
На Украине сообщили об успешном испытании ракет "Нептун" 04:42
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков 04:22
Трамп решил перенести саммит G7 и пригласить на него Россию 03:55
Пушков объяснил нежелание Меркель ехать в США на саммит G7 03:39
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди 03:15
Трамп объявил о появлении у США "величайших вооружений" в истории 03:14
Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере 02:53
Вывозной рейс доставил 70 россиян из Лондона в Санкт-Петербург 01:58
Трамп назвал запуск Crew Dragon "триумфальным возвращением к звездам" 01:39
Директор NASA рассказал, когда отпразднует успешный запуск Crew Dragon 00:27
Трамп назвал CNN "больными неудачниками" за обвинения в адрес России 30.05.2020
Гознак обвинил Мальту в нарушении международного права при перехвате денег 30.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
31.05.2020 07:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ключевской выбросил столб пепла на 6 километров

Текст: Татьяна Дмитракова

На вулкане Ключевской на Камчатке в воскресенье произошел пепловый выброс. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров

Столб пепла поднялся на высоту до шести километров над уровнем моря. По спутниковым данным, пепловый шлейф протянулся на 90 километров на юго-восток от вулкана.

Угрозы населенным пунктам нет. Для авиации установлен оранжевый код опасности.

Как отмечают в KVERT, извержение Ключевского продолжается, по юго-восточному флангу вулкана движется лавовый поток.

Ключевской расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, является одним из самых активных вулканов мира.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Трамп решил перенести саммит G7 и пригласить на него Россию
Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран
Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти