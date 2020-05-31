Ключевской выбросил столб пепла на 6 километров

На вулкане Ключевской на Камчатке в воскресенье произошел пепловый выброс. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Столб пепла поднялся на высоту до шести километров над уровнем моря. По спутниковым данным, пепловый шлейф протянулся на 90 километров на юго-восток от вулкана.

Угрозы населенным пунктам нет. Для авиации установлен оранжевый код опасности.

Как отмечают в KVERT, извержение Ключевского продолжается, по юго-восточному флангу вулкана движется лавовый поток.

Ключевской расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, является одним из самых активных вулканов мира.