В КБР избрали меру пресечения адвокатам, подравшимся с полицейскими

Нальчикский городской суд назначил адвокатам, подозреваемым в избиении полицейских, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает Федеральная палата адвокатов.

Как уже писала "РГ", 20 мая в городе Нарткала Урванского района сотрудники ОМВД выехали проверить информацию о незаконной организации азартных игр. Сотрудница заведения отказалась пропустить полицейских и вызвала адвоката. Приехав, он грубо разговаривал со стражами правопорядка, нарываясь на конфликт, подошел вплотную к полицейскому и ударил лбом в голову.

Тогда адвоката задержали и составили на него протокол. Потом в отдел полиции прибыли еще три коллеги нарушителя. Одна из которых, чтобы прорваться в здание, ударила полицейского рукой в лицо и ногой в пах.

СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии возбудило два уголовных дела в отношении адвокатов по части 1 стати 318 УК РФ. Расследование контролирует прокуратура региона.