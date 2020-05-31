В Петербурге покажут мультспектакль "Айболит" с детьми во всех ролях

Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и юношества к Международному дню защиты детей создала анимационный спектакль "Айболит". В главных ролях - дети артистов филармонии. Премьера спектакля состоится 1 июня в 12.00 на YouTube-канале детской филармонии.

Свой спектакль дети посвятили героям сегодняшнего дня - врачам, борющимся с опасным вирусом.

Интересна история его создания. Каждый с детства помнит доброго Айболита - доктора, который лечит всех, в том числе - любых зверей. Но немногие знают, что бессмертные стихи Корнея Чуковского - не выдумка автора. Прототипом героя стал реальный доктор Цемах Шабад из Вильнюса, который работал как врач-эпидемиолог в ряде областей России, в том числе участвовал в борьбе с эпидемией холеры в Астрахани. С 1894 года он жил в Вильнюсе, где возглавлял одну из местных больниц, получил известность как врач-терапевт, который лечил всех, кто к нему обращался, и никогда не брал денег с бедных.

Корней Чуковский, приезжая в Вильнюс, не раз останавливался в доме Шабада. Позже он писал о нем: "Был это самый добрый человек, какого я только знал в жизни. Придет, бывало, к нему худенькая девочка, он говорит ей: "Ты хочешь, чтобы я тебе выписал рецепт? Нет, тебе поможет молоко, приходи ко мне каждое утро, и ты получишь два стакана молока". И по утрам я замечал, как выстраивалась целая очередь. Дети не только приходили сами, но и приносили своих животных. После этого у меня и родились строчки "Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица…". Маленькие горожане души не чаяли в добром докторе, они приходили к нему со своими секретами и вопросами. Не отказывал он и в медицинской помощи их питомцам: лечил кошек, собак и голубей, хотя и не был ветеринаром.

В детской филармонии решили, что сегодня самое время напомнить о милосердии,

чуткости, сострадании и важности профессии врача, потому и сняли анимационный спектакль по тексту Чуковского.

Режиссер Мурат Калов, видеохудожник Мария Степанова и музыкальный руководитель постановки и главный дирижер Михаил Голиков постарались сделать занимательное и душевное зрелище.