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31.05.2020 05:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не стукач, а помощник

На Ямале осведомителям полиции будут платить за информацию о возможных преступлениях
Текст: Елена Мационг
Четыре тысячи рублей за информацию о совершенном или только готовящемся преступлении могут получить добровольные осведомители полиции на Ямале. Главное, чтобы сведения были достоверными и не анонимными. Получить свой гонорар можно, например, за информацию о нелегальной продаже алкоголя, наркоторговцах, лжеминерах, готовящихся терактах и тд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пункт о выплатах осведомителям уже внесен в региональный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка". Деньги пойдут из бюджета региона. До этого вознаграждение за участие в охране общественного порядка могли получить только члены общественных объединений правоохранительной направленности.

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Решение о том, положены ли деньги за ту или иную информацию или нет, принимает руководство Управления МВД РФ по Ямалу. При этом заявить о преступлении можно в любое отделение полиции или участковому, по желанию осведомителя, - хоть в устной, хоть в письменной форме.

Как сообщили в региональном управлении полиции, до конца мая шестеро осведомителей уже получат положенные им деньги за информацию, которая помогла правоохранителям. Так, один из них сообщил о торговле алкоголем без лицензии.

Между тем закон сразу же вызвал бурные споры в регионе, ямальцы разделились на два лагеря. Некоторые уже успели окрестить его "законом стукачей и доносчиков", напоминая о тоталитарном прошлом страны. Считая, что нововведение только подогреет и разовьет нездоровые проявления, дремлющие в обществе.

Другие считают, что сообщать о преступлениях - совершенно нормальная практика всех цивилизованных стран.

В конечном итоге она ведет к сокращению уровня преступности. Более того, позволяет некоторые преступления предотвратить еще до того, как они будут совершены.

"РГ" решила выяснить мнения экспертов по поводу нового закона на Ямале.

Комментарий

Александр Мурашкинцев, заместитель председателя Общественного совета ГУВД Свердловской области:

- Всю жизнь проработал в полиции и понимаю, что помощь полиции граждан необходима. И ничего плохого нет в том, что она будет еще и оплачиваться. Примеры других стран, где любой может сообщить полиции, если видит, что рядом происходит явно что-то противозаконное или вовсе опасное, говорит сам за себя. Информировать полицию о том, например, что соседи за стенкой избивают ребенка, - это нравственно и порядочно, а вот промолчать - подло. Какое тут стукачество.

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Общеизвестно, что в Сингапуре никто не выбросит и жвачку на улице, понимая, что об этом тут же кто-то сообщит в органы. Ну так и не мусори, чтобы не попадаться.

Речь ведь не идет о каком-то политическом преследовании за образ мысли и убеждения, не нужно путать понятия. Речь о помощи полиции по борьбе с уголовщиной, с серьезными  преступлениями, угрожающими всему обществу.

Сергей Колосовский, адвокат, в 1990-е годы работал в угрозыске, руководил опергруппами по борьбе с организованной преступностью на Урале:

- Практика поощрения помощников органов существовала всегда. Как скрытая, так и открытая. Помню, как в 1990-е годы нам помог мужчина в раскрытии целого ряда крупных квартирных краж, тогда это было настоящим бедствием, решетки на окнах стояли даже на самых высоких этажах, и ему было выплачено вознаграждение.

Дело тут в том, чтобы не было злоупотреблений в этой сфере. Потому что одно дело, когда поощряют человека за информацию о готовящихся терактах или продаже наркотиков. И совершенно другое, если стремиться информировать будут, выискивая посты в соцсетях, в которых кто-то что-то не так сказал и подводить это под закон о борьбе с экстремизмом.

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