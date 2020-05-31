Постановление администрации Тамбовской области от 29 мая 2020 года № 448 "О внесении изменения в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

На основании анализа складывающейся на территории Тамбовской области эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 28.05.2020) следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Запретить проведение на территории Тамбовской области спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий.

Запрет, установленный в настоящем пункте, не распространяется на проведение заседаний руководящих органов политических партий, руководящих органов региональных отделений политических партий и иных органов структурных подразделений политических партий, предусмотренных уставом политической партии, при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29.05.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







