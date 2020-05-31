Постановление администрации Тамбовской области от 29 мая 2020 года № 453 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 22.05.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

в пункте 1 в абзаце втором слова "по 31.05.2020" заменить словами "по 07.06.2020";

в пункте 11 абзац шестой изложить в следующей редакции:

"организаций, осуществляющих деятельность в области спорта, спортивных объектов, спортивных клубов, фитнес-центров (код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 93.1, 93.11, 93.12, 93.13). Указанный запрет не распространяется на осуществление тренировочного процесса спортсменами профессиональных спортивных клубов по видам спорта, по которым возобновлены всероссийские спортивные соревнования;";

пункт 11.1 признать утратившим силу;

в пункте 11.2 в абзаце первом слова "до 01.06.2020" заменить словами "по 07.06.2020";

пункт 11.6 изложить в следующей редакции:

"11.6 Тамбовское областное государственное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления услуг населению" осуществляет предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, созданные в организационно-правовой форме муниципального учреждения, осуществляют свою деятельность исключительно в части оказания государственных услуг Росреестра, регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации".

Срок - с 01.06.2020 до особого распоряжения.";

пункт 15 дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания:

"При условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 19 настоящего постановления, разрешается :

проведение образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные программы среднего общего образования, консультаций в очной форме индивидуально и (или) в группах (численностью не более 4 человек);

реализация образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения в случаях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в виде демонстрационного экзамена (при невозможности его проведения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий) при соблюдении методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 16.04.2020 №ГД-238/05, а также квалификационного экзамена для лиц, прошедших профессиональное обучение по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при невозможности его проведения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий).";

в пункте 18 в абзаце первом слова "по 31.05.2020" заменить словами "по 07.06.2020";

в пункте 18.1 слова "по 31.05.2020" заменить словами "по 07.06.2020";

пункт 18.2 изложить в следующей редакции:

"18.2 Приостановить деятельность стационарных объектов торговли общей площадью более 1500 кв.м (в том числе торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов, и т.п.), а также индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих торговую деятельность в них, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, реализующих оптико-офтальмологические изделия (салонов оптики);

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты);

химчисток;

пунктов выдачи товаров, заказов, осуществляемых в форме электронной торговли (без услуг примерки);

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров. Указанные объекты розничной торговли вправе осуществлять продажу непродовольственных товаров при условии, что доля продажи продовольственных товаров в общем товарообороте составляет не менее 60 процентов;

объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, до 400 кв.м при наличии отдельного наружного (уличного) входа и при условии соблюдения предельного количества лиц, которые могут одновременной находиться в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м;

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность по предоставлению услуг парикмахерских и салонов красоты (код ОКВЭД 96.02);

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (код ОКВЭД 95);

Срок: с 01.06.2020 до особого распоряжения.";

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, в целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) осуществлять свою деятельность при условии соблюдения федеральных санитарных правил, принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенными на сайте https://rospotrebnadzor.ru, и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, размещенными на сайте http://68.rospotrebnadzor.ru.

Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность в сфере торговли, в дополнение к условиям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, организовать работу по минимизации очередей и скопления покупателей, постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метра друг от друга.

Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (индивидуальным предпринимателям) в дополнение к условиям, изложенным в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (класс ОКВЭД 95) при отсутствии заказчика в помещении при проведении работ.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







