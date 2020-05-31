В Австралии 1 июня начнется второй этап послаблений

В Австралии 1 июня будет начат второй этап ослабления ограничительных мер: в частности, откроются кафе, рестораны и пабы. Послабления будут действовать в четырех австралийских штатах, сообщает 9 News.

Власти Квинсленда первыми приняли решение о смягчении ограничений, вызванных пандемией нового коронавируса, разрешив открытие непродовольственных магазинов. С 12 часов 1 июня будут разрешены собрания до 20 человек, в том числе в пабах, кафе и ресторанах. Будет разрешено перемещение на автомобилях по штату, но только для его жителей. Границы между штатами Австралии по-прежнему останутся закрытыми.

В штате Новый Южный Уэльс, который является туристическим центром Зеленого континента, с понедельника в пабы, клубы и кафе будут допущены по 50 человек, в то время как салоны красоты будут открыты для 10 клиентов одновременно. Ограничения на количество гостей распространятся на свадьбы, теперь на них будут присутствовать не более 20 человек. До 50 человек могут присутствовать на похоронах и в местах отправления культа. В штате также начнут работу кемпинги и тематические парки.

В штате Виктория с понедельника количество людей, которым можно собираться в помещении и на открытом воздухе, будет увеличено до 20 человек. Это касается кафе, ресторанов, салонов красоты, тату-салонов, музеев, публичных библиотек и спортивных объектов, расположенных на открытом воздухе. Максимальное количество гостей на свадьбе возрастет с 10 до 20, а на похоронах - до 50. Подобные меры будут действовать и в штате Южная Австралия. Там в кафе и ресторанах будет разрешено пить алкоголь без заказа еды, правда, не за барной стойкой, а за столиками, расположенными на расстоянии полутора метров друг от друга.