XX фестиваль "Черешневый лес" открылся по расписанию

Сегодня начался юбилейный - 20-й по счету - фестиваль "Черешневый лес". В этом году он проходит в непривычном формате, но, как и всегда, открывается "в ночь на 32 мая".

Ничто не изменит законов природы: сады должны расцветать каждую весну. Организаторы из компании Bosco di Ciliegi (чье название и переводится как "черешневый лес") решили, что юбилейный XX открытый фестиваль искусств состоится, несмотря ни на что, и 32 мая обязательно наступит - как верил барон Мюнхгаузен из известного фильма…

В этом году фестиваль нацелен на то, чтобы принести в каждый дом не только искусство, но радость и хорошее настроение. Он проходит в новом формате - формате большого онлайн-концерта "Оптимистические выступления. Живой эфир" в залах главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Пушкинский музей стал фестивальной площадкой в особенный для себя день: 108 лет назад, 31 мая, началась история музея - его двери впервые открылись для публики. "Черешневый лес" занимает свое место в этой истории. В рамках фестиваля здесь проходили концерты лучших музыкантов и артистов, открывались масштабные выставки. 17 лет назад, в 2003 году, его тогдашний директор Ирина Александровна Антонова посадила в сквере перед музеем черешни, которые сейчас превратились в настоящий лес. Вручение премии "Творческое открытие" им. Олега Янковского также впервые состоялось в Белом зале музея - в 2010 году. Поэтому сегодня был отпразднован и юбилей фестиваля искусств, и день рождения музея.

Фото: Bosco

В концерте "Оптимистические выступления. Живой эфир" приняли участие Ильдар Абдразаков, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Евгений Миронов, Валерий Сюткин. Ведущими вечера были Михаил Швыдкой и Рената Литвинова. Зрители также увидели специальные включения хореографа Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга, сценариста и режиссера Резо Габриадзе из Тбилиси, президента "Фонда Франко Дзеффирелли" Пиппо Дзеффирелли из Флоренции. Трансляция проходила в эфире Первого канала.

Главной ежегодной фестивальной традицией всегда была посадка молодых черешневых саженцев. В этом году компания Bosco di Ciliegi доставила саженцы друзьям фестиваля, и теперь деревья будут расти рядом с их домами. В посадке уже приняли участие Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Юрий Башмет, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Владимир и Сати Спиваковы и многие другие деятели искусства и культуры. За время существования фестиваля было посажено 8 228 саженцев черешневых деревьев, и в этом году к ним добавятся еще несколько сотен новых деревьев.