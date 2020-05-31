"Жанна Аркадьевна" из "Прекрасной няни" призвала москвичей к порядку

56-летняя российская актриса и телеведущая Ольга Прокофьева, Жанна Аркадьевна из ситкома "Моя прекрасная няня", призвала москвичей прислушаться к рекомендациям властей и соблюдать все предложенные ими меры безопасности во время прогулок.

Как отметила заслуженная артистка России в комментарии Агентству городских новостей "Москва", "цивилизованным решением будет продолжать соблюдать меры безопасности во время прогулок".

Ведь, по мнению актрисы, в столичной мэрии "сидят умные люди и днями и ночами решают, как это лучше сделать". Поэтому "нужно быть очень законопослушными в этом плане".

"Да, есть ограничения, но даже к ним можно отнестись с позитивом, если хотите, то даже с какой-то долей юмора", - предложила Прокофьева. Отметив важность соблюдения масочного режима в Москве.

Как подчеркивает артистка, для нее главное - "чтобы все люди были здоровы и медики отдыхали", а все, что нужно, она сделает.

"Надо в это время быть мудрыми. Я считаю, что масочный режим везде необходим, потому что доказано, что распространение инфекции задерживается с их помощью", - говорит Прокофьева. Выразив уверенность, что если все будут более дисциплинированными и в масках, то "всё быстрее пройдет".

Прокофьева родилась в Одинцово. Все ее предки - священнослужители, крупные землевладельцы и конезаводчики. Несколько лет состояла в романтических отношениях с медиамагнатом Владимиром Гусинским. На экранах - с восьмидесятых. Также озвучивала мультфильмы.