Распоряжение правительства Республики Алтай от 29 мая 2020 года № 316-р "О внесении изменения в пункт 11.1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в пункт 11.1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, заменив слова "1 июня" словами "1 июля".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







