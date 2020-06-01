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1 июня 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 29 мая 2020 года № 316-р "О внесении изменения в пункт 11.1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в пункт 11.1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" изменение, заменив слова "1 июня" словами "1 июля".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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